Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı! Teşvikle gözde oldular

Akit Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ‘2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Önemli teşvikler sunuyoruz

Endeksin bu yıl 7’ncisinin hazırlandığını belirten Varank, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde üniversitelerin en önemli basamak olduğuna işaret etti.

Varank, bakanlık olarak bilimle teknoloji politikalarının oluşturulmasında ve sanayi stratejisinin belirlenmesinde üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu noktada özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. Amacımız bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin tüm bu amaçlara ulaşmada yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğu bir hakikattir.” Varank, listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 93,16 puanla ilk sırasında yer aldığını; ikinciliği 90,16 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, üçüncülüğü 85,49 puanla Sabancı Üniversitesi’nin elde ettiğini aktardı.

İşte ilk 10’a giren üniversiteler

Sıra Üniversite Toplam Puan

1 ODTÜ 93,16

2 İTÜ 90,16

3 Sabancı Üniv. 85,49

4 İhsan D. Bilkent Üniv. 84,42

5 Boğaziçi Üniversitesi 83,33

6 Yıldız Teknik Üniv. 81,40

7 Gebze Teknik Üniv. 77,82

8 Hacettepe Üniv. 75,93

9 İzmir Yüksek T. Enst. 75,64

10 Ege Üniversitesi 70,66