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Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı! Teşvikle gözde oldular

Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri açıklandı. Listede ilk sırayı 93,16 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) aldı. Onu 90,16 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi, 85,49 puanla Sabancı Üniversitesi takip etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:34

 Akit  Ekonomi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ‘2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Önemli teşvikler sunuyoruz

Endeksin bu yıl 7’ncisinin hazırlandığını belirten Varank, girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde üniversitelerin en önemli basamak olduğuna işaret etti.

Varank, bakanlık olarak bilimle teknoloji politikalarının oluşturulmasında ve sanayi stratejisinin belirlenmesinde üniversitelerle birlikte hareket ettiklerini dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu noktada özellikle üniversite-sanayi iş birliği alanında son derece önemli destek ve teşvikler sunuyoruz. Amacımız bilim, teknoloji ve sanayiyi bir araya getiren üniversitelerimizi üretimin merkezinde konumlandırmaktır. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin tüm bu amaçlara ulaşmada yardımcı, yönlendirici, hatta motive edici olduğu bir hakikattir.” Varank, listede Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 93,16 puanla ilk sırasında yer aldığını; ikinciliği 90,16 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, üçüncülüğü 85,49 puanla Sabancı Üniversitesi’nin elde ettiğini aktardı.

İşte ilk 10’a giren üniversiteler

Sıra         Üniversite                      Toplam Puan

1              ODTÜ                             93,16    

2              İTÜ                                 90,16    

3              Sabancı Üniv.                 85,49

4              İhsan D. Bilkent Üniv.     84,42

5              Boğaziçi Üniversitesi       83,33

6              Yıldız Teknik Üniv.            81,40

7              Gebze Teknik Üniv.         77,82

8              Hacettepe Üniv.               75,93

9              İzmir Yüksek T. Enst.       75,64

10           Ege Üniversitesi                70,66


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:34
  1. İzmir
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  4. 2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
  5. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
  6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
  7. İstanbul Teknik Üniversitesi
  8. Sabancı Üniversitesi

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