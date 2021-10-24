  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Girişimci kadınlara mikrokredi desteği
Kadın - Aile

Girişimci kadınlara mikrokredi desteği

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA), dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasına destek amacıyla 18 yılda 200 binden fazla kadına yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira mikrokredi desteği sağladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 17:18:00 -
Girişimci kadınlara mikrokredi desteği

Türkiye İsrafı Önleme Vakfının (TİSVA), dar gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasına destek amacıyla 18 yılda 200 binden fazla kadına yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira mikrokredi desteği sağladığı bildirildi.

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül, 64 ildeki 93 şubede başarılı şekilde faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci dahil gayet başarıyla sürdüğünü belirten Akgül, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar 1 milyar 196 milyon TL mikrokredi dağıtımı gerçekleştik. İlk mikrokredi verdiğimiz Remziye abla 1 dikiş makinesiyle başladığı dikim evinde, bugün yaklaşık 30 kişiyi yanında çalıştırıyor. Ciddi bir vergi mükellefi oldu, mikrokredinin temel amacı bu zaten. El açma kültürüne son, kadınlarımızın kendi kendine gelir getirecek faaliyetlere ön ayak olmaktır. Amacımız Türkiye Grameen Mikrofinans Programı olarak 2030 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda, yoksulluğu her nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun sona erdirmektir. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Bizim ilave kaynak bulmamız durumunda Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon dar gelirli kadının sisteme dahil edilmesi, mikrokredi kullanan kişi haline gelmesi ve kendi kendine gelir getirebileceği faaliyetlerde bulunmalarına destek olmaktır."

TİSVA Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aziz Akgül ise bugüne kadar yaklaşık 200 binden fazla kadına mikrokredi verildiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, bece..
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay