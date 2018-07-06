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Giresun'u ayağa kaldıran PKK ihbarının altındaki gerçek ortaya çıktı

Giresun’da jandarmaya yapılan "PKK'lılar tarafından gasp edildim" ihbarının altındaki gerçek ortaya çıktı.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:49
Giresun'u ayağa kaldıran PKK ihbarının altındaki gerçek ortaya çıktı

Telefonunu kaybeden çoban çareyi asılsız terör ihbarı yapmakta buldu. Jandarma’nın bölgede operasyonu sonrası ‘yalan beyan’ yaptığını itiraf eden çoban gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında H.K isimli bir çobanın, ‘iki kişinin yiyeceğini ve telefonunu gasp’ ettiği ihbarı üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

“KAYBETTİĞİ TELEFONU İÇİN YALAN İHBARDA BULUNMUŞ”

Jandarma ve ÖzelHarekatTimlerinin bölgede operasyon başlatması üzerine eşkal belirlemek için bilgisine başvurulmak üzere ifadesi alınan H.K. isimli çoban çelişkili ifadelerde bulununca yalanı ortaya çıktı.

“GARANTİ KAPSAMINA GİRSİN DİYE”

Yalan beyanda bulunduğunu itiraf eden H.K jandarma tarafından gözaltına alındı. H.K isimli çobanın jandarmaya verdiği ifadede bölgede kaybettiği telefonun garanti kapsamına girmesi için böyle bir ihbarda bulunduğu, olayların büyümesi üzerine yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 20:49
  1. çoban
  2. Giresun
  3. Alucra

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş6 dk önce
    en ağır cezayı verin bu şerefsiz p..çe
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