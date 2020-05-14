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Spor

Giresunspor’un bir personelinin Covıd-19 testi pozitif çıktı

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:34:35 -
Giresunspor’un bir personelinin Covıd-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor’da Covıd-19 paniği yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 19 Haziran’da liglerin başlayacağını açıklamasının ardından top başı yapmadan önce sağlık kontrollerinden geçen Giresunspor’un bir personelinin Covıd-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Covıd-19 testi pozitif çıkan kulüp personeli tedavi altına alınırken, futbolcu ve teknik heyetin ise sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, “19 Haziran’da başlayacak lig öncesi takımımız tesislerde toplanmış antremanlara hazır durumdadır. Yapılan test sonucunda kulüp çalışanlarımızdan birisinin testi pozitif çıkması bizleri üzmüştür. Diğer personellerin, futbolcu ve teknik heyetin testleri ise negatiftir. Takımımız sosyal mesafeyi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak günde iki defa antrenmanlara başlayacaktır" denildi.

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