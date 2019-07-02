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Giresunspor'dan kaleye iki transfer

- Yeşil-beyazlı kulüp, kaleciler Adriano Fachini ve Metin Erol'u renklerine bağladı- Teknik direktör Erkan Sözeri:"Eğer düşündüğümüz takımı yapabilirsek ki yapacağız inşallah, Giresun halkını, camiasını çok güzel maçlar, çok güzel günler bekliyor"

02 Temmuz 2019 Salı 21:54
Giresunspor'dan kaleye iki transfer


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleciler Adriano Fachini ve Metin Erol'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 36 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Fachini ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaleci Metin Erol ile de bir sezonluğuna anlaşıldığının kaydedildiği açıklamada, oyuncunun sözleşmeye imza atmasının ardından takımla antrenmana çıktığı aktarıldı.


- Yeni sezon hazırlıkları başladı


Yeşil-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde başladı.

Sözeri, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon "o sene bu sene" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Eğer düşündüğümüz takımı yapabilirsek ki yapacağız inşallah, Giresun halkını, camiasını çok güzel maçlar, çok güzel günler bekliyor diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sözeri, şunları kaydetti:

"Kaleyi değiştirdik, sağ beke bir transfer yapacağız, stoperlere, sol beke de yapacağız. Renan, Landel, Alperen Aydın, Muhammet Reis, Tanase gibi oyuncularımız duruyor zaten, santrfor mevkisine iki oyuncu alacağız. Sağ önde Ozan Can Kökçü var, Volkan Okumak ise 250 bin lira opsiyonu vardı, onu yatırarak ayrıldı ama onda da net bir şey yok. Sol öne de sağ öne de santrfora da mutlaka oyuncu alacağız. İnanıyorum ki gelecek oyuncular sıradan olmayacak, bu takımı zirveye taşıyacak oyuncular olacak."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 21:54
  1. Adriano Fachini
  2. Erkan Sözeri
  3. Giresunspor
  4. Metin Erol
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. yeni sezon

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