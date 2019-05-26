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Giresunspor'da Erkan Sözeri kongreyi bekliyor

- Teknik direktör Erkan Sözeri:- "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum"

26 Mayıs 2019 Pazar 15:10
Giresunspor'da Erkan Sözeri kongreyi bekliyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla, tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftalarında iyi bir performans sergileyerek sezonu kapattıklarını söyledi.

Kendisinin ve takımın geleceğiyle ilgili kararlar için 12 ve 19 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulun beklendiğini ifade eden Sözeri, şu anda kongre dolayısıyla bir belirsizlik olduğunu belirtti.

Sözeri, kendisinin yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceğini vurgulayarak, "Ben de o yüzden beklemedeyim, düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum. Bunun dışında gelişmelere göre hareket edeceğim." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:10
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