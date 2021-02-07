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Spor Giresunspor'da 3 futbolcunun testi pozitif
Spor

Giresunspor'da 3 futbolcunun testi pozitif

TFF 1'inci Lig lideri Giresunspor'da, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:10:00 -
Giresunspor'da 3 futbolcunun testi pozitif

Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.

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