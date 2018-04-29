Giresunspor sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor

Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Bahattin Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Samsunspor'u 2-1 yendiklerini anımsattı.

Samsunspor karşısında etkili oyun oynadıklarını vurgulayan Kurt, "Karadeniz derbisinde karşılaştığımız rakibimiz karşısına ligde bir iddiamız olmadığından prestij için çıkmıştık. 90 dakikanın sonuna kadar da etkili performans ortaya koyduk ve geriye düşmemize rağmen kazanmayı başardık." dedi.

Bahattin Kurt, "İstediğimiz gibi bir sezon geçiremedik. Hedeflerimizin uzağında kaldık. Bunun için üzüntülüyüz. Ligi deplasmanda oynayacağımız Gaziantepspor maçıyla tamamlayacağız. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılarak sezonu galibiyetle tamamlamak." diye konuştu.