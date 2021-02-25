  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor, Manchester City'le yarışıyor!
Spor

Giresunspor, Manchester City'le yarışıyor!

Giresunspor, 12 maçlık galibiyet serisiyle, dünyada Manchester City'nin ardından ikinci sıraya yükseldi. Manchester City ise galibiyet serisini 13 maçtır sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 08:05:00 - 2021-02-25 08:06:23
Giresunspor, Manchester City'le yarışıyor!

1. Lig'in lideri Giresunspor, bugün deplasmanda Adanaspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 44 yıllık Süper Lig hasretini dindirmeye adım adım yaklaşırken elde ettiği galibiyet serisiyle de Manchester City ile yarış içerisinde...

Spor Toto 1. Lig'de 5 Aralık 2020'deki Eskişehirspor maçıyla galibiyet serisine başlayan Giresunspor, ligde art arda 12. maçını da bugün deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenerek elde etti.

Giresunspor, Dünya genelinde devam eden profesyonel liglerde en uzun galibiyet serisine sahip takım olan Manchester City'yi takip ediyor.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde ligdeki başarılı çizgisini sürdüren Karadeniz ekibi, topladığı 53 puanla lider durumda bulunurken art arda aldığı 12 galibiyetle, 13 maçlık serisi bulunan Guardiola'nın City'sinin ardından dünya futbolunda ikinci durumda bulunuyor.

Dünya futbolunda devam eden en uzun galibiyet serileri şu şekilde:

13 - Manchester City
12 - Giresunspor
11 - Partizan
11 - Viktoria Berlin
10 - Kızılyıldız

Opta'nın verilerine göre Giresunspor; Avrupa'nın beş büyük ligi, Süper Lig ve bir alt liglerinde mücadele eden 241 kulüp arasında en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

23 maçta 14 gol yiyen Giresunspor'dan daha az gol yiyen tek takım ise La Liga 2'de lider konumda bulunan Mallorca(13)

Kaynak: SporArena

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
Gündem

20 bin öğretmen ataması takvimi belli mi? 20 bin öğretmen ne zaman atanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı. Geçti..
ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi
Dünya

ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi

Afganistan'da ABD'nin Kabil yönetimine toplam 640 adet askeri araç hibe ettiği belirtildi.

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan akılalmaz sözler: Türkiye'yi soydular

Kısa zaman önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakıldığını ve ona desteğe hazır olduğunu söyleyen hortumcu Cem Uzan, dün ver..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay