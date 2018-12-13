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Giresunspor kazanmak istiyor

- Teknik direktör Hüseyin Kalpar:"Kazanmanın gereklerini daha fazla sahaya yansıtan bir takım hüviyetinde olmamız lazım"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:28
Giresunspor kazanmak istiyor


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, kazanmanın gereklerini daha fazla sahaya yansıtan bir takım hüviyetinde olmaları gerektiğini söyledi.

Kalpar, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi oynayan ancak kazanamayan bir takım olduklarını belirtti.

Geride kalan maçlarda Giresunspor olarak iyi mücadele eden, iyi de oynayan bir görüntü içerisinde olduklarını dile getiren Kalpar, bunu neticeye yansıtamadıklarını kaydetti.

Kalpar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yaptıkları 5. tur ilk maçında da kötü oynamadıklarını ancak yine mağlup olduklarını ifade ederek, "En son Adana Demirspor maçında iyi oynadık, mağlup da olabilirdik. Adana Demirspor'un pozisyonları var, bizim de var, galip de gelebilirdik." diye konuştu.

Önlerinde çok zor iki önemli maç olduğunu vurgulayan Kalpar, şu değerlendirmede bulundu:

"En önemlisi de bu hafta yapacağımız Hatayspor maçı. Buradan alınacak üç puan, bizim moralimizi de yukarıya taşıyacaktır, psikolojik olarak daha iyi durumda olacağız ve buna da çok acil ihtiyacımız var. Kazanmanın gereklerini daha fazla sahaya yansıtan bir takım hüviyetinde olmamız lazım. Oyuncularıma çok fazla inanıyorum, onlar da en iyisini yapacak diye düşünüyorum."

Öte yandan yeşil-beyazlı takım, ligin 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:28
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  3. Hüseyin Kalpar
  4. Spor Toto 1. Lig

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