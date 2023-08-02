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Spor Giresunspor, geleceği düşünüyor
Spor

Giresunspor, geleceği düşünüyor

Yeniakit Publisher
2023-08-02 13:38:00 -
Giresunspor, geleceği düşünüyor

Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, hem sportif hem de mali anlamda yeşil-beyazlıları geleceğe taşımak adına belli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Kulübümüzün güçlü, sağlam temellere dayalı bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni genç yeteneklerin kazandırılması için hareket ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor’un Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, yeşil beyazlı kulübü hem sportif hem de mali anlamda geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Ekiz, yaptığı açıklamada, “Giresunspor'umuzun geleceği için belirlediğimiz program dahilinde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Kulübümüzün güçlü, sağlam temellere dayalı bir yapıya kavuşması ve Türk futboluna yeni genç yeteneklerin kazandırılması için hareket ediyoruz. Tüm bu adımları atarken hem sportif hem de mali anlamda kulübümüzü geleceğe taşımak adına da belli çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Giresunspor'umuzun yeni sezonda şehrimize yakışır mücadele vermesi için büyük çaba gösteriyoruz” diyen Ekiz, “Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile iki etaptan oluşan kamp dönemi geçirdik. Takımımız perşembe günü tesislerimizde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek. Ligin ilk haftasında evimizde oynayacağımız Bodrumspor karşılaşması ile sezona start vereceğiz. Hocamızla sürekli istişare halindeyiz. Giresunspor olarak devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplayıp, şehir olarak savaş vermemiz gerekiyor. Bu savaşa herkesin ortak olmasını diliyoruz. İnanıyorum ki taraftarlarımız da bizleri bu yolda yalnız bırakmayarak destek olacaklar. Giresunspor'umuzun birlik beraberlik içinde topyekûn bir mücadele vereceği bu sezonda inancın ve birlikteliğin getirdiği başarıya hep birlikte şahit olacağız” ifadelerini kullandı.

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