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Giresunspor devreye moralli girmek istiyor

- Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu:"Devre arasına girerken Altınordu maçından alınacak 3 puan, moral ve motivasyon açısından çok önemli"

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:45
Giresunspor devreye moralli girmek istiyor


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazartesi günü Altınordu'ya konuk olacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige iyi başlamalarına rağmen sonrasında kötü bir dönem geçirdiklerini aktardı.

Tüm zorluklara rağmen Giresunspor'un her zaman sahaya kazanmak için çıkan bir takım olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzde zorlu bir deplasman olan Altınordu maçı var. Elimizdeki mevcut kadroyla en iyi şekilde mücadele etmek zorundayız. Kazanmaya ihtiyacımız var. Devre arasına girerken Altınordu maçından alınacak 3 puan, moral ve motivasyon açısından çok önemli. Her anlamda elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ligin ikinci yarısı daha iyi bir Giresunspor olur."

Kulübün sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Kazancıoğlu, "Sakatlık anlamında çok büyük şansızlıklar yaşadık. Teknik direktör değişikliği yaşadık. Şanssız maçlar kaybettik. Takımdaki bazı sıkıntılar üzerine kadro dışılar oldu. Şu anda da bir kongre süreci var." değerlendirmesinde bulundu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:45
  1. Altınordu
  2. Futbol
  3. Giresunspor
  4. Mehmet Kazancıoğlu
  5. Spor Toto 1. Lig

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