Giresunspor, Ahmet Kesim'i transfer etti



GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Ahmet Kesim'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Kesim ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ahmet Kesim, geçen sezon Gazişehir Gaziantep forması giymişti.

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