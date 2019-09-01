0553 313 94 23

Giresunlular Afyonkarahisar’daki şehit dedelerine koştu

Kurtuluş Savaşı sırasında işgal görmeyen tek vilayet olan Giresun’dan yola çıkan ve vatanı savunurken Afyonkarahisar’da şehit düşen 14 Giresunlu kahramanın torunları, atalarını ziyaret etti.

01 Eylül 2019 Pazar 14:27
Giresunlular Afyonkarahisar’daki şehit dedelerine koştu

Kurtuluş Savaşı sırasında işgal görmeyen tek vilayet olan Giresun’dan yola çıkan ve vatanı savunurken Afyonkarahisar’da şehit düşen 14 Giresunlu kahramanın torunları, atalarını ziyaret etti.


Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanlığı tarafından yapılan ‘Şehit torunları dedelerine koştu’ anma etkinliği kapsamında yüzlerce Giresunlu ve Giresun sevdalısı vatandaş, Türkiye’nin dört bir yanından Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki Giresun Şehitliği’ne akın etti.


Anma törenine Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM Meclis İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ile Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce Giresunlu katıldı.


Vatanlarını savunurken şehit düşen 42. ve 47. Gönüllü Alayların askerlerinin bulunduğu Afyon İscehisar Giresun Şehitliği, binlerce Giresunluyu misafir ederken, şehitlikte dualar etti.


Burada düzenlenen törene katılarak şehitlikleri ziyaret eden Giresunlu TBMM İdare Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şimdiye kadar olduğu gibi ülkemiz üzerindeki hesapları bozmaya devam edeceklerini belirtti. Turan, “Bugün bir şehrin ismini başka bir şehirde taşıyan tek şehitlik olan Afyonkarahisar’daki Giresunlular Şehitliğindeyiz. Her yıl Zafer Haftasında binlerce hemşehrilerimizle, başta İstanbul’daki Giresunlular olmak üzere Bursa’dan, Yalova’dan, Gemlik’ten ve Giresun’dan, yurt içinden, yurt dışından gelen hemşehrilerimizle burada bulunan aziz ecdadımızı ve onların şahsında 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızı anıyoruz. Bin yıldır bizlere bu toprakları vatan yapan bütün şühedayı anıyoruz. Çocuğumuzla, eşimizle geliyoruz. Bu toprakların bize kolay kalmadığını, mekanın ruhundan da istifade ederek şehitlerimizin aziz naaşının başında anlatıyoruz. Burada şehitlerimizin naaşlarının başında çocuklarımıza göstererek anlatımda bulunuyoruz. Bugün buradan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye üzerine hesap yapanların bütün hesabını bin yıldır aziz ecdadımız özellikle Milli Kurtuluş Harbi’nde bozdu. Biz de onların torunları olarak her zaman bu hesapları bozmaya muktediriz, bozacağız” diye konuştu.


Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş ise, “Daha İzmir’e gidememişlerdi Afyon İscehisar’daki mevzilerde şehit oldular. Şimdi Giresunlular onları unutmamak ve unutturmamak, onların aziz hatıralarını yad etmek için bugün şehit olan atalarına koşarak onlara geldiler. Türkiye’nin dört bir yanından kendiliğinden gelen vatandaşlarımız oldu” dedi.


Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise, “Büyük Zaferin 97. yıl dönümünde burada Giresunluların özel bir şehitliğinin olmuş olması, Giresunlular adına bizim için övünülecek, övünç kaynağıdır” dedi.


Daha sonra düzenlenen törenle Türkiye’nin dört bir yandan şehitliğe gelen Giresunlular dualar ederek, ecdatlarını bir kez daha yad ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu
    1. 16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda..
    2. Balıkesir’de alkollü araç kullanan 27..
    3. Hacire Anne'nin oğlu için karar verildi
    4. Balıkçılık Av Sezonu, Çatalzeytin’de..
    5. Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol..
    6. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı..
    7. İsrail'den Lübnan ormanlarına yangın..
    8. Norveç’teki helikopter kazasında ölü..
    9. İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    10. Otomobil meyve alanlara çarptı: 4..
    11. Pakistan'dan flaş çağrı: Bunu..
    12. BAŞGAD Vali Hulusi Şahin’e plaket verdi
    13. Sisi ve Sabah, bölgesel ve..
    14. Levent Mahallesinde Yaz Şenliği
    15. Vali Yazıcı’dan komutanlara veda yemeği
    16. (Düzeltme) Gençlerden kum saati..
    17. GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de kanal açma..
    18. Kayseri’de kanal açma aracı eve daldı!
    19. Başkan Kartoğlu temiz çevre için..
    20. Babacan'ın kuracağı partide Nesrin Nas..
    21. Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına..
    22. Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama..
    23. Milletvekili Tutdere’den, 1 Eylül..
    24. Alanya’da denize giren adam boğuldu
    25. Bakan Kasapoğlu'ndan bisiklet turu
    26. Engelli genç, fitness sayesinde..
    27. Karadeniz Offroad Kupası
    28. Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
    29. Manisa’da bir pizzacıda korkutan yangın
    30. Basketbolda milli maçın ardından
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak