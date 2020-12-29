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Aktüel Giresun'daki selde yıkılan menfezin yerine yapılan köprü yarın açılacak
Aktüel

Giresun'daki selde yıkılan menfezin yerine yapılan köprü yarın açılacak

Açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapacağı köprünün inşaatı iki ayda tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:03:29 -
Giresun'daki selde yıkılan menfezin yerine yapılan köprü yarın açılacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Giresun'da ağustos ayındaki sel afetinde yıkılan menfezin yerine inşa edilen Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün açılışı yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından törenle yapılacak.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Giresun'da 22 Ağustos'taki aşırı yağışlar sırasında yıkılan yerlerden biri de Tirebolu-Doğankent yolundaki iki gözlü menfez oldu. Burada kesilen ulaşım nedeniyle can ve mal emniyeti tehlikeye girdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince yerinde gerçekleştirilen incelemeler sonrasında bölgeye köprü yapılmasına karar verildi. Bu kesimdeki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapım ve proje ihaleleri birlikte tamamlanarak, hızla çalışmalara başlandı.

"Muttab Köprüsü" 3 açıklıklı, 92 metre uzunluğunda olacak şekilde projelendirildi. Üstyapı genişliği 12 metre olan köprünün her bir açıklığında 8'i 120 santimetre yüksekliğinde olmak üzere, toplam 24 prekast kiriş yer alıyor.

- İki ayda tamamlandı

Temelleri kazıklı olarak projelendirilen köprünün her bir ayağında 12 adet olmak üzere toplamda 48 adet 120 santimetre fore kazık yer alıyor. Orta ayakların elevasyon yüksekliği ortalama 22 metreyi buluyor.

Yapım çalışmalarına fiilen 27 Ekim'de başlanan köprü, 2 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Tüm imalatları bitirilen köprü, Bakan Karaismailoğlu'nun katılması planlanan yarınki törenle trafiğe açılacak.

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