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Aktüel Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:47:03 -
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 83,4 gram esrar, 300 miligram uyuşturucu nitelikte hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, bir dijital hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan V.N, E.A. ve Z.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan V.N. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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