Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'un Dereli ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.12 Ağustos 2018 Pazar 22:24
Ese Dursun idaresindeki 28 AB 377 plakalı minibüs, Çalca köyü tüneller mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Aydın yönetimindeki 28 EL 464 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan minibüs şoförü Dursun ve yolculardan Mustafa ve Murat Aydın Aksu, Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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