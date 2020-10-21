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Aktüel Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı
Aktüel

Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:20:44 -
Giresun'da "torbacı" operasyonunda bir kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda M.D, F.A. ve M.T. yakalandı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 170,4 gram metamfetamin, 1,1 gram eroin, 8 uyuşturucu hap, 62,4 gram esrar, 497,4 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, M.D ve F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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