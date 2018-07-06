Giresun’da teröristlerle sıcak temas

İlçeye bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı. Askerin açtığı il ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel ise olaya ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklamada, "Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Bu akşamda Kavraz mevkiin Kavaklıbel Yaylasında askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanında kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Yarın inşallah bölgede arama tarama faaliyeti yapılacaktır" ifadelerini kullandı.