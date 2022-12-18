  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Giresun'da su tahliye borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı
Yerel

Giresun'da su tahliye borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde itfaiye ekipleri, su tahliye borusuna sıkışan köpek yaklaşık 30 dakikalık uğraştan sonra kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 14:51:00 -
Giresun'da su tahliye borusuna sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Gümüşçay Mahallesi'nde Mustafa Yüksel İlkokulu girişindeki su tahliye borusunda köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, Eynesil Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.

İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu köpek yavrusu sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık kontrolleri için veterinere götürüldü.

Eynesil Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Somuncuoğlu, AA muhabirine, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, "Bölgeye getirdiğimiz kepçe ile borunun olduğu yerde kazı çalışması yaptık ve yavruyu kurtardık. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Veterinere götürerek gerekli tedavisinin yapılmasını sağladık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23