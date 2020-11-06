  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da şiddetli yağış etkili oldu
Aktüel

Giresun'da şiddetli yağış etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:32:46 -
Giresun'da şiddetli yağış etkili oldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sağanak hasara neden oldu.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren aralıklarla devam eden yağış nedeniyle 9 mahalle yolunda hasar oluştuğunu söyledi.

Mahalle yollarında menfezlerin tıkanması nedeniyle çökmeler meydana geldiğini vurgulayan İbaş, yeni yapılan asfalt ve beton yolların da zarar gördüğünü aktardı.

İbaş, ilçede bazı ev ve iş yerlerine de su bastığını belirterek, "Bazı vatandaşlarımızın samanları ve fındıkları, ayrıca ahırdaki hayvanları son anda boğulmaktan kurtarıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten İbaş, Allah'tan devlete zeval vermemesini niyaz etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok
Gündem

İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk dozu bir gönüllüye uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgi..
İngiliz medyası dünyaya servis etti! Bomba Putin iddiası: Hastalığı nedeniyle...
Dünya

İngiliz medyası dünyaya servis etti! Bomba Putin iddiası: Hastalığı nedeniyle...

İngiliz medyası, 68 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını öne sürd..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay