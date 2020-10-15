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Aktüel Giresun'da selde kaybolan 4 vatandaşı arama çalışmaları sürdürülüyor
Aktüel

Giresun'da selde kaybolan 4 vatandaşı arama çalışmaları sürdürülüyor

Valilik: - "Espiye Kaşdibi mevkisi, Doğankent-Tirebolu yolu ve merkez Çaldağ'da 141 personel ve 40 araçla, kaybolan vatandaşları arama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:33:05 -
Giresun'da selde kaybolan 4 vatandaşı arama çalışmaları sürdürülüyor

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının 141 personel ve 40 araçla sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta aşırı yağışlardan dolayı Giresun merkez, Espiye, Doğankent, Dereli, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana geldiği anımsatıldı.

Giresun Valiliği koordinesindeki ekipler tarafından arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, afette mahsur kalan 172 vatandaşın kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Espiye Kaşdibi mevkisi, Doğankent-Tirebolu yolu ve merkez Çaldağ'da 141 personel ve 40 araçla, kayıp 4 vatandaşı arama faaliyetlerine aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Kamu kurumlarından oluşturulan ekiplerin yanı sıra arama faaliyetlerine çeşitli illerden AFAD ekiplerinin destek verdiğine işaret edilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 6 bot ve su altı arama robotuyla arama faaliyetleri sürdürülüyor. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Espiye Yağlıdere'nin denize döküldüğü bölgede AFAD ekipleriyle koordineli şekilde yüzey-dip tarama faaliyetleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait su altı robotu marifetiyle Batlama Deresi'nin denize döküldüğü bölgede, daha önceden belirlenen ve derinlikleri 50 metrenin üzerinde olan 3 alanda arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, Valilik koordinesindeki arama çalışmalarına AFAD, emniyet, jandarma, Sağlık Bakanlığı, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ile DSİ personeli ve iş makinelerinin katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün, greyder operatörünü arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü Doğankent-Tirebolu yoluna giderek ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldığı, ayrıca sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da ziyarette bulunduğu belirtildi.


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