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Aktüel Giresun'da merkeze kadar gelen keklikler için harekete geçildi
Aktüel

Giresun'da merkeze kadar gelen keklikler için harekete geçildi

Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:09:00 -
Giresun'da merkeze kadar gelen keklikler için harekete geçildi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı.

İlçede kar yağışının ardından çok sayıda keklik görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile Şebinkarahisar Doğal Hayatı Koruma ve Avcılar Derneği işbirliğinde yemleme çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca şehir merkezi yakınlarında ve doğada belirlenen noktalarda çalılıkların altlarına 1200 kilogram yem bırakıldı.

Dernek Başkanı Yalçın Uçankuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, DKMP ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Uçankuş, kar yağışı devam ettiği sürece kekliklerin aç kalmaması için DKMP ekipleriyle yemleme çalışmasına devam edeceklerini kaydetti.

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