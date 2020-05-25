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Aktüel

Giresun'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:41:25 -
Giresun'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kişi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaş, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Çanakçı ilçesi Sisdağı Yaylası Kayasis obasında, kar yağışının ardından yayladan dönemeyen Osman Bilge, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi ve jandarma ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım metre karla kaplı yolu açarak bölgeye ulaşan ekipler, Bilge'yi bulunduğu yayla evinden alarak ilçe merkezine ulaştırdı.

Bilge, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle mahsur kalması üzerine jandarmadan yardım istediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.


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