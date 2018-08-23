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Giresun'da 'kafasından vurulan' asker kurtarılamadı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:05
Giresun'da 'kafasından vurulan' asker kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli uzman çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu. Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:05
  1. Isparta
  2. Giresun
  3. Şebinkarahisar

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