  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Giresun'da freni tutmayan kamyonet devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Giresun'da freni tutmayan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:42:18 -
Giresun'da freni tutmayan kamyonet devrildi: 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kümbet köyünden Yüce köyü istikametine giden Hüseyin Çakmak idaresindeki 28 YA 239 plakalı kamyonet, fren sistemindeki arıza nedeniyle yavaşlayamaması sonucu virajda devrilerek takla attı.

Kazada, sürücü Hüseyin Çakmak ile Hasan Çakmak ve Naciye Kanat yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, kamyonetin kasasındaki bir büyükbaş hayvan ise telef oldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı
Siyaset

Bu neyin kafası? Ahmet Davutoğlu AK Parti'nin oyunu açıkladı

Kendi partisinin seçimlerde alacağı oyu dahi açıklayamayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin oyunun 34'lere düştüğ..
KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay