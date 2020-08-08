  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Giresun'da fındık hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:20:07 -
Giresun'da fındık hasadı başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla yeni sezon hasadına başladı.

Giresun Valiliğince ilan edilen 8 Ağustos fındık hasat tarihi itibarıyla sahil kesimindeki bahçelerde üreticiler hasat gerçekleştiriyor.

Sahil kesiminden biraz daha yüksek bölgelerdeki bahçelerde ilan edilen tarihten önce erken olgunlaşan fındığı toplamaya başlayan üreticiler ise hasada devam ediyor.

Fındık üreticisi Ali Yaman, AA muhabirine, 1970'ten beri fındık yetiştirdiklerini söyledi. Fındığın olgunlaşmasıyla üç gün önce hasada başladığını belirten Yaman, "Beklentimiz fiyat olarak iyi, inşallah serbest piyasada da açıklanan fiyatlar üzerinden ürünümüzü satabiliriz." dedi.

Yaman, fındığın çok zahmetli bir iş olduğunu dile getirerek "Toplaması, çuvallaması, sırtta taşıması zahmetli. Karadeniz çok engebeli, her yere araç girmiyor. Çok emek veriyoruz inşallah emeğimizin karşılığını sezon sonunda alabiliriz." diye konuştu.

Üreticilerin çoğunun hasadı bir süre sonra tamamlayacağını anlatan Yaman, ürünün değer kaybetmemesi için kurutma aşamasında havanın güneşli olmasını temenni etti.

Levent Salman ise bu yıl bahçelerde ürün miktarlarının değişiklik gösterdiğine dikkati çekerek, "Üç gündür fındık topluyoruz. Fiyat beklentimiz 25 liradan aşağı olmaması yönünde." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı