Giresun'da feci patpat kazası! Kontrolden çıkan tarım aracı duvara çarptı
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Giresun’un Merkez ilçesine bağlı Burhaniye köyünde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası yürekleri dağladı. Tarım işlerinde sıkça kullanılan ve patpat olarak tabir edilen araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak feci şekilde savruldu. Yol kenarındaki beton duvara çarparak durabilen araçta bulunan iki kişi ağır şekilde yaralanırken, kazayı gören köylüler büyük bir panikle ekiplere haber verdi.
Giresun’un meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza saat 11.40 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Burhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aslan (70) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
Kazada patpat sürücüsü Ahmet Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan Züleyha Aslan (65) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Züleyha Aslan’ın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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