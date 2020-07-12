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Aktüel

Giresun'da denize giren Afganistan uyruklu kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:46:00 -
Giresun'da denize giren Afganistan uyruklu kişi boğuldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde denize giren Afganistan uyruklu kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Bulancak Belediye Plajında 4 arkadaşıyla denize giren Afganistan uyruklu Abdulbari Alizadeh (20), bir süre sonra suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu.

Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçıların bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu Alizadeh'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan Alizadeh'in cesedi, Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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