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Giresun'da denize düşen gencin cesedine ulaşıldı

Giresun’un Espiye ilçesinde denizi izlerken kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine uzun uğraşlar sonucu ulaşıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:28
Giresun'da denize düşen gencin cesedine ulaşıldı

Giresun itfaiyesi, AKUT, AFAD ve Sahil Güvenlik timlerinin çalışmaları sonucu Sefa Çelik’in cansız bedeni düştüğü denizden çıkartıldı. Ambulans ile Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çelik’in cansız bedeni yapılacak işlemlerin ardından bugün ilçeye bağlı Taflancık köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan, Sefa Çelik’in Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:28
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