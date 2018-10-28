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Giresun'da denize düşen 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Espiye ilçesi sahilindeki kayalıklardan denize düşen 17 yaşındaki Çelik'in arama- kurtarma ekiplerince cansız bedenine ulaşıldı.

28 Ekim 2018 Pazar 16:02
Giresun'da denize düşen 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Giresun'un Espiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde, sahildeki kayalıklardan gencin denize düştüğünün ihbar edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AKUT ile Giresun İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sevk edildi. DHA'nın haberine göre, suda arama çalışması başlatılırken, denize düşen gencin adının Sefa Çelik olduğu öğrenildi.

Havanın kararması nedeniyle dün son verilen arama- kurtarma çalışmasına bugün sabah yeniden başlandı. Ekipler, Çelik'in kayalıklardan düştüğü yerin yakınlarında cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Çelik'in cesedi, otopsi için Espiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çevredeki bazı görgü tanıkları, gencin intihar etmek istediğini; atladıktan sonra kurtulmaya çalışsa da dalgalar arasında kaybolduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:02
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