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Yerel Giresun’da defineciler şoku yaşadı!
Yerel

Giresun’da defineciler şoku yaşadı!

Giresun’un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:30:00 -
Giresun’da defineciler şoku yaşadı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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