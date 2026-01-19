  • İSTANBUL
Giresun'da çığ faciası! Çoban hayatını kaybetti

Türkiye’de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları Giresun’da can aldı. Güce ilçesinde hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki çobanın üzerine çığ düştü. Talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

 

Cansız bedenine ulaşıldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

