Giresun’da çığ faciası! Çoban hayatını kaybetti
Türkiye’de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları Giresun’da can aldı. Güce ilçesinde hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki çobanın üzerine çığ düştü. Talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Giresun'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.
Cansız bedenine ulaşıldı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.