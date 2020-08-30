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Gündem Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi
Gündem

Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi

Giresun’daki sel felaketinde kaybolan 1 vatandaşın daha cansın bedenine ulaşıldı. Doğankent ilçesinde dere yatağında bulunan cesedin kimliği henüz açıklanmadı. Bu gelişmeyle birlikte selde ölenlerin sayısı da 10’a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:19:00 - 2020-08-30 12:19:43
Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi

Giresun’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış sele neden olmuştu. Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce, Tirebolu ve Espiye ilçelerinde maddi hasar meydana gelmişti.

Selde ağır yara alan Dereli ilçesinde ilçe merkezi çamur ve balçıktan arındırıldı. Dükkan ve evlerde tamir ve onarım işlemleri de devam ediyor. İlçede selin izleri gün geçtikçe silinirken sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşları da arama çalışmaları devam ediyor.

Ölü sayısı 10 oldu

Giresun’daki sel felaketinde kaybolan ve bir haftadır aranan 6 vatandaştan 1’inin  daha cansız bedenine ulaşıldı.

Doğankent ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında dere yatağında bulunan cesedin kimlik tespiti henüz yapılmadı.

Son vatandaşın cesedine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı. Halen kayıp olan 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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