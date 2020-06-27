Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren aynı aileden 3 kişi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, kızı ve yeğeni cankurtaran ekibi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkezdeki plajlar bölgesinde denize giren İsa Yılmaz ve kızı Ayşe Tuğba ile yeğeni Ahmet Sancak Düşmez, boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü cankurtaran ekibi, bu kişileri sudan çıkardı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba, kızı ve yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.