Giresun'da bir milyon 200 bin maske dağıtıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelinde 1 milyon 200 bin adet maske dağıtıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararları ve ilgili bakanlıklarca alınan kararlar doğrultusunda, birçok alanda maske kullanılmasına mecburiyet getirildiği anımsatıldı.

Salgın sonrası Giresun’da vatandaşlara ve çalışanlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Giresun genelinde vatandaşlara, esnaf ve işverenler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bugüne kadar toplam 1 milyon 205 bin 76 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi." denildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetleri aracılığıyla vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına 335 bin, belediye aracılığıyla 60 bin ve Jandarma ekiplerince 51 bin maskenin dağıtımının yapıldığı aktarıldı.

Eczaneler tarafından barkod veya T.C. kimlik numarasına göre 750 bin, PTT aracılığıyla da 9 bin 76 adet maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği kaydedildi.