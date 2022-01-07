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Gündem Giresun'da acı olay: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
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Giresun'da acı olay: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

Giresun'da denize düşen otomobilin 26 yaşındaki sürücüsü Ersoy Eşgünoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:59:00 -
Giresun'da acı olay: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Ordu yönüne giden Ersoy Eşgünoğlu'nun (26) kullandığı 28 ABM 690 plakalı otomobil, Doğancı köyü yakınlarında yoldan çıkarak denize düştü.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen Giresun Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, yaralı sürücüyü denizden çıkardı.

Eşgünoğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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