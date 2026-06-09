Giresun'da 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Giresun'da etkili olan heyelan nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
AFAD ekipleri, 18-29 Mayıs tarihleri arasında ilçede etkili olan yağışların ardından heyelan meydana gelen bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.
Hasar tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Ardahan köyünde 11, Bayındır köyünde 5, Aydındere beldesinde 3 ve Tandır köyünde 2 olmak üzere 21 evin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi.
Ekiplerce, heyelanlar nedeniyle 2 Haziran'da Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 evin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verilmişti.
{relation id:2003392 slug:'heyelan-ani-kamerada-karadenizi-ic-anadoluya-baglayan-yola-toprak-boyle-akti'}