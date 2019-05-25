Giresun’da 100 yıllık gazete tez konusu oldu

Giresun’da yaklaşık 100 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdüren Yeşil Giresun Gazetesi ’Yerel Basının Gündem Oluşturma Gücüyle’ ilgili tez konusu oldu.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olan Kamil Patan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamladığı Yüksek Lisans tezinin konusunu Yerel Basının Gündem Oluşturma Gücü üzerine Yeşil Giresun Gazetesi örneğini aldı.

Yeşil Giresun Gazetesi’nin, ulusal gazetelerden bile eski olduğuna dikkat çeken Öğretim Görevlisi Kamil Patan, yerel basının yayınlandığı bölgede yaşamı destekleyip canlandırdığını ve toplumsal etkinlik ve gelişimin de ivmesi olduğunu söyledi. Patan “Yerel basın dört temel görev ve işlevi yerine getirmektedir. Bunlar; haber verme, kamuoyu oluşturma, eğitim, kültürel, toplumsal ve kentsel işlevlerdir. Dolayısı ile yerel basın, yayın yaptığı yörenin gözü, kulağı ve sesi niteliğinde olup bir anlamda yerelin aynası niteliğindedir denilebilir. Yeşilgiresun Gazetesi bu görevini tam anlamıyla yerine getirmiş olan bir gazetedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında Yeşilgiresun Gazetesi’nin oldukça geniş bir alana yayılan içerikler ile yayın yaptığını ifade etmek mümkündür. Yeşilgiresun Gazetesi’nde yer alan haberlerin, toplumun yaşamından kesitler sunduğu ve toplum nezdinde önem verilen konuların gündeme taşındığı görülmüştür" dedi.