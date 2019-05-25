0553 313 94 23

Giresun’da 100 yıllık gazete tez konusu oldu

Giresun’da yaklaşık 100 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdüren Yeşil Giresun Gazetesi ’Yerel Basının Gündem Oluşturma Gücüyle’ ilgili tez konusu oldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
Giresun’da 100 yıllık gazete tez konusu oldu

Giresun’da yaklaşık 100 yıldır yayın hayatını kesintisiz sürdüren Yeşil Giresun Gazetesi ’Yerel Basının Gündem Oluşturma Gücüyle’ ilgili tez konusu oldu.


Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olan Kamil Patan, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamladığı Yüksek Lisans tezinin konusunu Yerel Basının Gündem Oluşturma Gücü üzerine Yeşil Giresun Gazetesi örneğini aldı.


Yeşil Giresun Gazetesi’nin, ulusal gazetelerden bile eski olduğuna dikkat çeken Öğretim Görevlisi Kamil Patan, yerel basının yayınlandığı bölgede yaşamı destekleyip canlandırdığını ve toplumsal etkinlik ve gelişimin de ivmesi olduğunu söyledi. Patan “Yerel basın dört temel görev ve işlevi yerine getirmektedir. Bunlar; haber verme, kamuoyu oluşturma, eğitim, kültürel, toplumsal ve kentsel işlevlerdir. Dolayısı ile yerel basın, yayın yaptığı yörenin gözü, kulağı ve sesi niteliğinde olup bir anlamda yerelin aynası niteliğindedir denilebilir. Yeşilgiresun Gazetesi bu görevini tam anlamıyla yerine getirmiş olan bir gazetedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında Yeşilgiresun Gazetesi’nin oldukça geniş bir alana yayılan içerikler ile yayın yaptığını ifade etmek mümkündür. Yeşilgiresun Gazetesi’nde yer alan haberlerin, toplumun yaşamından kesitler sunduğu ve toplum nezdinde önem verilen konuların gündeme taşındığı görülmüştür" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    1. Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    2. Minik öğrencilerden örnek proje
    3. Akkuyu Nükleer Mersin Toplum..
    4. "Kötü alışkanlıklar"dan uzak durdu,..
    5. Elektrikçiler Odası geleneksel..
    6. Erzurum ‘Otizm’in farkında
    7. Ceza infaz kurumundaki yapımı..
    8. Fenerbahçe’den FFP açıklaması:..
    9. Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
    10. Meme ağrısı için hangi doktora gidilir?
    11. Palandöken'de mayısta kayak keyfi
    12. 'CHP'nin adayı' söylemi CHP'yi korkuttu!
    13. Midyat doğal gaza kavuşacak
    14. Atatürk Destanı ayakta alkışlandı
    15. Köy, suların yükselmesiyle eşsiz..
    16. Mezuniyet coşkusu
    17. Kedi evlerinin sayısı gün geçtikçe..
    18. FETÖ zanlısı 4 kişi yakalandı
    19. DEAŞ militanıyla evli Sorya E Belçika..
    20. Şampiyon babanın şampiyon oğlu
    21. Çocuklardan "Keşfedilmemiş Renkler"..
    22. Büyükbaş hayvanların nehirden..
    23. ‘İpeğin Hikâyesi’ İnegöl’de sergilendi
    24. (Özel) Yangın dolabında güzel sürpriz
    25. Her gün 10 kilometre yürümekten bıkan..
    26. Başkan Orhan istişare turunda
    27. Avcılar'da trafik kazası: Çok sayıda..
    28. Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    29. Emre Oktay: CHP’nin elinde babamın..
    30. Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit