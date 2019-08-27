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Giresun Üniversitesinden “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"

Türkiye’de doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi uluslararası anlamda ilk kez “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu” gerçekleştirecek.

27 Ağustos 2019 Salı 14:09
Giresun Üniversitesinden “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"

Türkiye’de doğa ve çevre turizmi giderek önem kazanırken, Giresun Üniversitesi uluslararası anlamda ilk kez “Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu” gerçekleştirecek.


“Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu"na 6 ülkedeki 17 üniversiteden bilim adamlarının katılması bekleniyor. Sempozyumun milli yayla politikasının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Giresun Üniversitesi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kuruca, “Daha önce ülkemizde ulusal düzeyde yayla sempozyumu yapılmış olsa da uluslararası anlamda ilk defa böyle bir sempozyum yapılacaktır. 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Yayla ve Yayla Kültürü Sempozyumu’na 6 ülkeden 17 bilim insanı katılacaktır ve şuana kadar da 96 tebliğimiz geldi. Bu sempozyum yayladaki sağlık, kültür, inançlar, hayvancılık gibi birçok geniş konuyu içermektedir. Sempozyumla bölgemiz ve ülkemiz yaylacılığına katma değer sağlaması amaçlanıyor. Özellikle de son yıllarda bölgemizde de bunu gördüğümüz kum, deniz, güneş turizminden ziyade çevre ve doğa turizmi gelişim göstermektedir. Bu gelişme karşısında sempozyum milli yayla politikasının oluşmasına da öncülük edecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:09
  1. kültür
  2. doğa
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