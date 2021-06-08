Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adayların istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise Fakülte Dekanlığına 22.06.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.
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