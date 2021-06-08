  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve Rusya'dan kritik adım!
4 Müslümanı katletmişlerdi! İbrahim Kalın’dan Kanada’ya sert tepki
Çin’de maden ocağı çöktü
Nefret suçlarına pirim veren siyaset ve medya dili bundan sorumlu!
Ekonomi Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır

Yeniakit Publisher
2021-06-08 13:29:00 -
Giresun Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre profesör ve doçent kadrolarına başvuracak  adayların istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise Fakülte Dekanlığına 22.06.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay