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Ekonomi

Giresun, Trabzon ve Rize için "sağanak" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:51:18 -
Giresun, Trabzon ve Rize için "sağanak" uyarısı

ANKARA (AA) - Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde ise değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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