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Yerel Giresun Piraziz'de çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu
Yerel

Giresun Piraziz'de çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Giresun’un Piraziz ilçesinde bir market zincirin şubesinin deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:58:00 -
Giresun Piraziz'de çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu

Giresun Piraziz ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında bir zincir market şubesinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Deponun üst katında bulunan dairelerde oturan vatandaşların yangını fark etmesinin ardından apartman ve mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine gelen Piraziz ve Bulancak Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından üst katlara sıçramadan söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken depoda bulunan ürünler ve depo kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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