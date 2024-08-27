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Aktüel Girenleri taşa döndüren göl!
Aktüel

Girenleri taşa döndüren göl!

Yeniakit Publisher
2024-08-27 17:49:00 -
Girenleri taşa döndüren göl!

Tanzanya’da bulunan Natron isimli bir göle ait çarpıcı iddialar bulunmaktadır. Söylenenlere göre bu göle yaklaşanlar, anında taşa dönüşür. Peki bu iddianın gerçeklik payı var mıdır?

Tanzanya’da bulunan Natron isimli bir göle ait çarpıcı iddialar bulunmaktadır. Söylenenlere göre bu göle yaklaşanlar, anında taşa dönüşür. Peki bu iddianın gerçeklik payı var mıdır?
Göle ve göldeki canlılara ait fotoğraflar, aslında bu iddiaları doğrular niteliktedir. Fakat göle dair farklı ayrıntılar da vardır.

Gelin, işin aslına bakalım

Natron, Tanzanya’daki Arusha bölgesinde bulunan alkali bir göldür.
Gölde soda, tuz ve magnezit yatakları bulunur. Tanrı Dağı olarak da bilinen Ol Doinyo Lengai, gölün zorlu koşullarına katkıda bulunur. Çünkü bu dağ, natrokarbonatit yayan tek aktif yanardağdır.

Göle çevredeki tepelerden giren sodyum karbonat ve diğer mineraller, suyu alkali yapar. Ayrıca sodyum karbonat tortularının, bir zamanlar Mısır mumyalama sürecinde de kullanıldığı tahmin edilir.

Birkaç medya raporu, göle temas eden hayvanların anında taşa dönüştüğünü söylese de bunu kesin olarak tespit etmek zordur. Dünya’nın en ölümcül göllerinden biri olarak kabul edilen Natron, çoğu hayvan için korkutucudur.

Ancak flamingolar hariç.
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Çünkü Natron, yaklaşık 2,5 milyon küçük flamingo için gelişen bir yerdir ve Doğu Afrika’daki tek düzenli üreme alanıdır. Bu göldeki tuzlu suyun pH’ı 10,5’in üzerindedir ve raporlar, bu suyun oldukça yakıcı olduğunu, hayvanların derisini ve gözlerini yakabileceğini söyler.

Göl, kan kırmızısı rengini ise sert koşullara dayanabilen bakterilerden alır. Ayrıca bu bölgeyi incelemeye giden İngiliz fotoğrafçı Nick Brandt’ın tanık oldukları oldukça ilginçtir.

Fotoğrafçı farklı türlerdeki kuş ve yarasaların, Natron Gölü kıyısına vurduğunu görür. Hiç kimsenin onların tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini ancak suyun aşırı derece soda ve tuz içerdiğini, bu sebeple bu ihtimalin güçlü olabileceğini sözlerine ekler.

Özetle Natron Gölü’ne ait bu iddianın doğruluğu, kanıtlanamamış durumdadır. Fakat ortaya çıkan görseller de ister istemez kafaları karıştırmaya devam eder.

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