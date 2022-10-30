Girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor" diyerek okuyanları güldüren bir açıklamaya imza attı.

Kılıçdaroğlu, TELE1'in yönelttiği, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?” şeklindeki ilginç soruya şu cevabı verdi:

“Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım.”