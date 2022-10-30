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Siyaset Girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor
Siyaset

Girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor

Kaset skandalı sonrası göreve geldikten sonra bir seçim bile kazanamayan ve sürekli partinin oy oranının düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ağızları açık bırakan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 10:52:00 - 2022-10-30 10:53:23
Girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmamdan çok korkuyor" diyerek okuyanları güldüren bir açıklamaya imza attı.

Kılıçdaroğlu, TELE1'in yönelttiği, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli her fırsatta isminizi telaffuz ediyor. Aday olmanızdan çekiniyor mu, korkuyor mu?” şeklindeki ilginç soruya şu cevabı verdi:

Korkmasa televizyonda karşıma çıkar tartışırız. Birçok kez kendisini televizyonda hem de kendi istediği bir televizyonda medeni bir şekilde tartışmaya davet ettim ama sürekli kaçıyor. Bir kez daha söylüyorum. Gel kamuoyu önünde tartışalım.

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Yorumlar

Kağıtlar bile senden korkuyor

Çünki kağıttan bile okumasını bilmiyorsun bay k. Mal.

Davul

Davul dengi dengine Çalar
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