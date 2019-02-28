0553 313 94 23

Giray Bulak: "Altay maçına hazırız"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazartesi günü oynanacak Altay maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Deplasmanda oynayacağımız Altay maçı zor bir maç olacak" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:29
Giray Bulak: "Altay maçına hazırız"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazartesi günü oynanacak Altay maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Deplasmanda oynayacağımız Altay maçı zor bir maç olacak" dedi. Bulak, "10 bin, 100 bin taraftar değil, Önemli olan yürekli bin taraftar yeter" dedi.


Balıkesirspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Giray Bulak, haftanın son maçında deplasmanda Altay ile oynayacaklarını belirterek, "Altay istim üzerinde bir takım. Hoca değişikliğinden sonra uzun süredir maç kaybetmeyen bir takım. Altay ligin başında ve devre arasında transferler yaptı. Takıma önemli oyuncular aldılar. İyi ve tecrübeli oyuncuları var. Ligde gol kralına sahip oyuncuya sahipler. Deplasmanda oynayacağımız Altay maçı zor bir maç olacak. Bu mata Tomislav Glumac’ın olmaması tabii ki büyük bir kayıp. Ama bu kayıplara alışkınız. Har zaman tam kadro oynadığımız maç olmadı. Balıkesirspor olarak iyi oynayan bir takımımız ve deplasmanda belki 3 tane mağlubiyet aldık ama maçlar genelde bize yakın olan maçlardı. İçeride sorunsuz kayıpsız gidiyoruz ama deplasmanda puan almamız lazım. Altay maçında bizim düşündüğümüz ve gerçekleştirebilecek oyun tarzımızı oynadığımızda kazabilecek olduğumuz bir maç. İnşallah iyi oynayıp kazanacağız. Kazandıktan sonra da umarım farklı bir yolun peşine düşeriz. Altay maçı için salı-çarşamba çift çalışma yaptık" diye konuştu.



"Afyonspor’un en az 1 puan için oynayacağını biliyorduk"


Geçtiğimiz hafta Afyonspor ile 6 puanın ötesinde bir maç oynadıklarını söyleyen Bulak, "En azından rakipleri aşağıda baskılamak, bizim de kendimize yukarıda bir edinmek maçıydı. Oradan sıyrılıp daha rahat bir ortam olunca bir sonraki maçlarımızda daha farklı işler yaparız diye düşünüyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Devre arasında iyi transferler yaptılar. Yeni hoca olarak Yusuf Şimşek’i takımın başına getirdiler. Yusuf hoca çok iyi bir isim, çok iyi bir hoca benimde eski oyuncum. Dolayısıyla bize karşı kapalı oynayacaklarını biliyorduk. En az 1 puan için oynayacaklarını biliyorduk" şeklinde konuştu.



"Önemli olan yürekli bin taraftar yeter"


Oyuncularına çalışmalarda gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Bulak, "Olağanüstü çalışıyorlar, özverili davranıyorlar. Hapsi kazanmayı hak ediyorlar. Başkanımız elinden gelen herşeyi yapıyor. Ama taraftarımız bizim olmazsa olmazımız. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Geldiler bizi bağırlarına bastılar. Önemli olan 10 bin kişi, 100 bin taraftar değil, önemli olan yürekli bin kişi, bin 500 taraftar. Bu yüreği de onlar ortaya koyuyorlar. Biz de onlarla beraber mutluluğu ve sevinci yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da reformist "Milletin Yolu Partisi" ilk kongresini yaptı
    1. İran'da reformist "Milletin Yolu..
    2. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    3. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    4. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    5. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    6. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    7. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    9. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    10. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    11. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    12. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    13. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    14. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    15. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    16. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    17. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    18. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    19. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    20. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    21. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    22. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    23. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    24. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    25. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    26. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    27. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    28. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    29. Siirt’te kapanan köy yolları için..
    30. Edirne'de 364 göçmen yakalandı
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."