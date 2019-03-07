0553 313 94 23

Giray Bulak: Adanaspor maçına hazırız

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazar günü oynanacak Adanaspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 15:29
Giray Bulak: Adanaspor maçına hazırız

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, pazar günü oynanacak Adanaspor maçına takım olarak hazır olduklarını belirterek, "Bu maçı kazanmak istiyoruz. Çünkü biz iyi bir takımız. İyi bir kulübüz. Çok iyi bir taraftar grubumuz var" dedi.

 

Teknik Direktör Giray Bulak ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Büyükakın, Balıkesirspor Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "Bu hafta evimizde Adanaspor ile oynayacağız. Geçen hafta kendi sahalarında berabere kalan bir takım. Adanaspor ligin deneyimli takımlarından bir tanesi. İyi futbol oynayan oyuncuları var. Fiziksel anlamda iyi bir takım. Bir hoca ayrılığı oldu. Yine her zamanki gibi kendi özündeki hocaya dönüş yaptılar ve iyi sonuç almaya devam ediyorlar. Biz evimizde daha iyi oynayan bir ekibimiz. Bunu deplasmanlarda sonuçsal anlamda yansıtamıyoruz. Oyunsal anlamda var fakat sonuçsal anlamda yok. Evimizdeki bu maçı kazanıp inşallah kendimizi iyi yerlerde görmek istiyoruz. Oyuncularımın tutum davranışları, yaptıkları mücadele anlayışları, kulübü sahiplenmeleri bu açıdan güzel. İnşallah bu istekleri bu maça da yansır ve istediğimiz sonucu alırız. Biz iyi bir kulübüz. Çok iyi bir yönetimimiz var. Bizi sahiplenen bir taraftarımız var. Çıkacağız yine mücadelemizi yapacağız. İnşallah iyi bir sonuç alacağız" şeklinde konuştu.



"Altay maçında iyi oynamadık"

 

Altay maçında ilk yarı iyi oynamadıklarını belirten Bulak, "Ama 2. yarı iyi oynadık. Belki bir dönüş maçı olabilirdi. Çünkü deplasmanlarda 1-0, 1-0 kaybediyoruz. Ümraniye karşısında 2-0 kaybettik ama yediğimiz 2. gol maçın 90+3. dakikasından sonraydı. Ama diğer maçlar Altınordu olsun, Osmanlıspor’a 1-0 yenildik. Bu maçlarda yenilmemizin sebepleri var. Tomi bizim önemli bir oyuncumuz. Zaten 1 tane sağ bek, bir tane sol bek 2 tane de stoperimiz var. Tomi olmayınca Furkan’ı stoper olarak Cüneyt ile yan yana oynattık. Mazeret olarak bunları söylemiyorum ama bunların bilinmesi açısından söylüyorum. Nasıl uğraştığımızı, yama yama üstüne nasıl yaptığımızı hem kamuoyu hem taraftarlarımızın hem şehrimizin bilmesini istiyorum. Altay maçında oyuncu eksikliği ve 4 tane de 3 sarı kartlı oyuncu oynatmamız, oyuncuların oyuna girmemelerine sebep oluyor, hem de bizim değişiklik yapmamıza engel oluyor. Maçı oynarken inanın ben sadece o maçı düşünmüyorum. Altay maçında biz ne yaptık Furkan Çil’i stoper oynattık. Aynı Furkan’ı geçen sene Ümraniye maçında santrfor oynattık. Santrfor Otoo’yu aldık sağ bek oynattık. Bu sefer ne oluyor oyun taktiksel ve planlamanız anlamda dışına çıkıyor. O maçı kurtarmak için puan alabilmek için her şeyi yapıyoruz. Sıkıntılarımız bunlar. Biz bunları sadece taraftarımız bilsin anlamında söylüyoruz. Bir sığınma amaçlı söylemiyorum. Çünkü biz iyi bir takımız. İyi bir kulübüz. Çok iyi bir taraftar grubumuz var. Biz çıkıp sahaya mücadelemizi yapacağız. İnşallah iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:29
  1. Balıkesir
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marmara'da sıcaklık artacak
    1. Marmara'da sıcaklık artacak
    2. Eren ve Mert Turgut, siyah tişörtle..
    3. Konya'da taşlı kavga
    4. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    5. Kurtulmuş: Siz terör çevrelerine..
    6. Çakıl’ın gözleri Başakşehir’de açıldı
    7. Vodafone ve The Walt Dısney Company,..
    8. 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6..
    9. Kandil tarihleri dini günler ve..
    10. AK Partili vekiller adaylara destek..
    11. DAKA Olağan Yönetim Kurulu toplandı
    12. Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
    13. Alan, şoför esnafının dertlerini..
    14. Akdeniz Belediyesi’nin kadın..
    15. Ali Küçükaydın’ın acı günü
    16. Öğrenciler NASA ile buluştu
    17. 2014'te öldürülen kadının cesedinin..
    18. TÜGVA'nın Bursa ilçe temsilcilikleri..
    19. Peygamberimizin Regaib Kandili duası
    20. Antalya'da ambulansın çarptığı kişi..
    21. İngiliz Bakan Burt'ın Lübnan'daki..
    22. Zihniyet değişikliğinde medya çok..
    23. KMÜ Muay Thai Takımı Türkiye ikincisi..
    24. BTP Adayı Özkar, MÜSİAD Kilis Şubesini..
    25. ABD'li kadın senatör: Askerde tecavüze..
    26. Ankara'da trafik kazası: 1’i ağır 3..
    27. Lider Medipol Başakşehir,..
    28. Resmi başvuru yapıldı! Bir ülke..
    29. Başkan Kara’nın 8 Mart kutlaması
    30. Edebiyat ve şiir üzerine
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar