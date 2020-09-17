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Aktüel Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor
Aktüel

Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına tepkiler büyüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-17 00:10:36 -
Gine'de muhalefet sokağa inmeye hazırlanıyor

DAKAR (AA) - Gine'de muhalefet, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı eylem çağrısı yaptı.

Yerel basına konuşan muhalif grup Anayasanın Korunması Ulusal Cephesinden (FNDC) Abdurahman Sanoh, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olan Conde'ye karşı, başkent Konakri ve çevresinde barışçıl gösteri çağrısında bulundu.

Sanoh, gösterilerin 29 Eylül'de başlayacağını belirterek, geniş katılım beklediklerini söyledi.

Conde'yi "diktatör" olarak nitelendiren Sanoh, 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı'nın tek amacının hayat boyu iktidarda kalmak olduğunu belirtti.

FNDC, daha önce de Conde'nin 3'üncü dönem seçilmesine olanak tanıyan anayasa değişikliğini engellemek için defalarca eylem yapmıştı.

Buna tepki olarak 24 Ekim'de düzenlenen protestolara FNDC'ye göre 1,5 milyon, polise göre ise 30 bin kişi katılmıştı.

Öte yandan Conde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında daha önce ilan edilen ve toplanma kısıtlamasını da içeren acil durumun 1 ay daha uzatılacağını duyurmuştu.

Conde, bu kararla, 18 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kendisine karşı düzenlenecek protestoları engellemeye çalışmakla suçlanmıştı.

- 3. dönem adaylık için anayasayı değiştirmişti

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona erecek Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta genel seçimle yapılmıştı.

FNDC, birçok muhalif parti ve hareket ile referandum ve seçimi boykot etmişti.

Ekimden bu yana düzenlediği protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesinde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren FNDC, seçim günü en az 10 kişinin polisler tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

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