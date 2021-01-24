Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon Port-Gentil Limanı'na hareket etti
Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde Nijeryalı korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı Türk geminin TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.
Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı geminin, TSİ 09.00'da Gabon'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor.
Türk gemisine korsan saldırı
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı.
1 kişi öldürüldü 15 personel kaçırıldı
Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana Türkiye saatiyle 09.00'da ulaşması bekleniyor.
Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi.
Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.