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Aktüel

Gine Bissau'da Sağlık Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:46:28 -
Gine Bissau'da Sağlık Bakanı, Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Sağlık Bakanı Antonio Deuna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Uluslararası basındaki haberlere göre, Kovid-19'la Mücadele Komisyonu Sözcüsü Tumane Balde, Deuna'nın testinin pozitif çıktığını ancak virüsün Bakan'a nasıl bulaştığının belirlenemediğini belirtti.

Böylece kabinede Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın da aralarında bulunduğu beş kişi Kovid-19'a yakalanmış oldu.

Aktif vaka sayısının 237 olduğu Gine Bissau'da, bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi sağlığına kavuştu.

- Senegal'de acil durum 1 ay uzatıldı

Kovid-19 vakalarının hızla artmaya devam ettiği Senegal'de, acil durum 1 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kovid-19'la mücadele kapsamında acil durumun 2 Haziran'a kadar uzatıldığını belirtti. Bu kapsamda, 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bir ay daha sürecek.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 845'e çıktı.

Kovid-19'a yakalanan 415 kişinin iyileştiği Senegal'de, 10 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

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